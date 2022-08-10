Глава Ростуризма оценила возможность запрета на въезд россиян в Европу Глава Ростуризма назвала опрометчивым возможный запрет на въезд россиян в Европу

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Глава Ростуризма Зарина Догузова предположила в своем Telegram-канале, что европейские страны не будут принимать решений об ограничении въезда граждан России. По ее словам, свобода передвижений остается одним из основных прав человека, а российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в Европе, которая также пострадает от подобных ограничений.

Уверена, что любой здравомыслящий человек — против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов, — подчеркнула Догузова.

Поводом для ее заявлений стал твит премьера Эстонии Каи Каллас, которая назвала посещение Евросоюза привилегией и добавила, что получение туристических виз россиянами не является правом человека. Политик добавила, что несмотря на отсутствие авиасообщения с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, это бремя несут соседи России, поэтому необходимо «остановить туристические потоки из нее немедленно». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал такое высказывание «нацистской хренью», а председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предположил, что привилегией эстонцев является сам факт существования их собственного государства.