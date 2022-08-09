Клишас напомнил Каллас об истинных привилегиях эстонцев Клишас: привилегия — это то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

Привилегией для эстонцев является то, что советская власть позволила жить в собственном государстве, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он отреагировал на заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Евросоюза российскими гражданами «является привилегией, а не правом человека». Сенатор назвал такое высказывание «махровым нацизмом».

Привилегией является то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве, советская власть позволила когда то, — написал Клишас.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также раскритиковал заявление Каллас. Он назвал такое высказывание «нацистской хренью».

Накануне Каллас написала в своем Twitter, что посещение Евросоюза является привилегией. По ее словам, получение туристических виз россиянами не является правом человека. Политик добавила, что несмотря на отсутствие авиасообщения с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, это бремя несут соседи России, поэтому необходимо «остановить туристические потоки из нее немедленно».

25 июля финское агентство STT сообщило, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на недавнее заявление МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.