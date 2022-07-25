Россиян могут оставить без финских виз STT: ведущие партии Финляндии выступили за прекращение выдачи виз россиянам

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Ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам, сообщает финское агентство STT. Совместное обращение партий появилось несмотря на недавнее заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.

Представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и центристов считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам, — сообщает финское агентство.

Министр республики по делам Европы Тютти Туппурайнен ранее заявляла, что Хельсинки не планирует прекращать выдачу туристических виз в связи со спецоперацией на Украине.

Она подчеркнула, что ЕК уже заморозила часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ и готова к новым действиям. Финляндия в свою очередь собственных мер не готовит, добавила Туппурайнен.