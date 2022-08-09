«Нацистская хрень»: Медведев высмеял заявление Каллас о визах для россиян Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о том, что посещение ЕС — привилегия для россиян

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал во «ВКонтакте» недавнее высказывание премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Евросоюза российскими гражданами «является привилегией, а не правом человека». Он назвал такое заявление «нацистской хренью».

После украинского коверного очередную нацистскую хрень выдала и эстонская тетка: «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написал Медведев.

Он ответил ей высказыванием «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».

Накануне Каллас написала в своем Twitter, что посещение Евросоюза является привилегией. По ее словам, получение туристических виз россиянами не является правом человека. Политик добавила, что несмотря на отсутствие авиасообщения с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, это бремя несут соседи России, поэтому необходимо «остановить туристические потоки из нее немедленно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, граждане РФ «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».