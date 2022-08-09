«Какими бы ни были»: Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам Зеленский потребовал от стран Запада запретить въезд всем россиянам на один год

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, россияне они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». Такое мнение глава украинского государства выразил в интервью газете Washington Post.

Зеленский заявил, что самые важные санкции — это «закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё». При этом касаться запрет на въезд должен абсолютно всех россиян, даже тех, которые покинули страну в знак протеста.

Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию, — потребовал украинский президент.

Кроме того, украинский лидер считает, что нужно «призвать к ответственности» вообще всё население России.

Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него, — аргументировал он.

Ужен введённые против России санкции Зеленский назвал «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один и год и введением полного запрета на закупки российских энергоносителей.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что Кремль перекроет все пути к переговорам с Киевом и миром в целом своими действиями.