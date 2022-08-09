Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, россияне они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». Такое мнение глава украинского государства выразил в интервью газете Washington Post.
Зеленский заявил, что самые важные санкции — это «закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё». При этом касаться запрет на въезд должен абсолютно всех россиян, даже тех, которые покинули страну в знак протеста.
Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию, — потребовал украинский президент.
Кроме того, украинский лидер считает, что нужно «призвать к ответственности» вообще всё население России.
Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него, — аргументировал он.
Ужен введённые против России санкции Зеленский назвал «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один и год и введением полного запрета на закупки российских энергоносителей.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что Кремль перекроет все пути к переговорам с Киевом и миром в целом своими действиями.