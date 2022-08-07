«Не отдадим»: Зеленский пригрозил России из-за референдумов в Донбассе Зеленский пригрозил РФ из-за референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что Кремль перекроет все пути к переговорам с Киевом и миром в целом своими действиями. По его словам, Украина не допустит этого и не отдаст свои территории России.

Мы ничего своего не отдадим, а если Россия пойдёт путём этих псевдореферендумов, то для себя же закроет любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определённый момент, — заявил Зеленский.

Он также пригрозил всем гражданам Украины, которые будут способствовать проведению этих референдумов.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет ранее заявил, что российские парламентарии готовы оказывать содействие и наблюдать за ходом референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при получении официального приглашения. Он добавил, что в противном случае политики будут наблюдать за происходящим по телевизору.