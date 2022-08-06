Депутаты ГД назвали условие для поездки на референдумы в Донбасс Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал условие для поездки на референдумы Донбасса и Запорожья

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что российские парламентарии готовы оказывать содействие и наблюдать за ходом референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при получении официального приглашения. Он добавил, что в противном случае политики будут наблюдать за происходящим по телевизору, пишет ТАСС.

Это тот случай, когда необходимо приглашение с их стороны. Если приглашения не последует, будем наблюдать за всем по телевизору и из статей журналистов, — рассказал Шеремет.

Он подчеркнул, что никакое вмешательство в ходе голосования недопустимо.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины. Он добавил, что принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются и не имеют к нему отношения. Он при этом назвал эти решения «преступными». По его словам, Киевские власти перешли грани «этики и морали» после обстрела области, а также из-за ликования после информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения.