Глава Подмосковья Воробьев призвал усилить модернизацию газовой отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить модернизацию газовой отрасли и поручил разработать бесплатную систему безопасности для контроля за утечками в жилых домах. Он пояснил, что этот механизм должен автоматически перекрывать подачу газа в случае возникновения опасной ситуации, пишет «360».

Я предлагаю подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности — именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эта аппаратура более дорогая, но очень важная, — уточнил глава Московской области.

По словам Воробьева, на необходимость модернизации указывают трагические случаи. Губернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить незащищенным группам граждан. Он отметил, что обычно это пенсионеры, которые живут одни. Глава Подмосковья добавил, что тема газовой безопасности является очень важной, в связи с этим нужно убедиться, что управляющие компании «Мособлгаз» понимают, какие перед ними стоят задачи.

В конце сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. По информации МЧС, в результате инцидента семь человек погибли, еще 20 пострадали, восьми из них потребовалась госпитализация.