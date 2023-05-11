Глава Минюста предложил «решить вопрос» с отсутствием идеологии в России Чуйченко предложил решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции России

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Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о необходимости «решить вопрос» с положением в 13 статье Конституции РФ, которое запрещает госидеологию, передает ТАСС. На XI Петербургском международном юридическом форуме он сообщил, что «ни одна страна мира» не закрепляла такой принцип в главном законе государства.

Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии. Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет, — заявил Чуйченко.

13 статья пришла на смену статьи 6 Конституции СССР, в которой говорилось, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы, является Компартия СССР, напомнил Чуйченко. По его словам, это частично объясняет появление в Конституции РФ запрета на идеологию, а также оздание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности, подрыв безопасности страны, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 135 Конституции гласит, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции (это главы об основах конституционного строя (ст. 1-16), правах и свободах человека и гражданина (ст. 17-64), а также о самих конституционных поправках и пересмотру Конституции (ст. 134–137)) не могут быть пересмотрены Федеральным собранием.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что российское законодательство об иноагентах более прозрачное и менее жесткое, чем американское. Кроме того, по его словам, нормативно-правовые акты РФ более «сбалансированны».