29 января 2026 в 15:57

Глава Минпросвещения назвал свою школьную оценку за поведение

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школе у него была хорошая оценка за поведение. Инициативу с новым типом оценок в настоящее время тестируют в 89 школах России, передает РИА Новости.

Хорошая [оценка за поведение у меня была], — сказал Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что оценка за поведение в школе не должна учитываться при поступлении в вуз. По словам главы ведомства, плохие оценки за поведение нужны для мотивации школьников во время учебы. В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что оценки за поведение введут в российских школах для защиты учителей от недопустимых действий учеников на уроках.

До этого Министерство просвещения подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года в российских школах будут введены оценки за поведение. Теперь они смогут оценивать поведение учеников по выбранной шкале (например, «зачет/незачет» или по пятибалльной системе). Комментируя инициативу, замминистра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что оценки за поведение в школах будут использоваться в системе поощрения учеников.

