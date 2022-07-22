Глава ЦБ РФ Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов

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Эльвира Набиуллина

Держатели валютных вкладов в России рискуют своими финансами в случае попадания банков под антироссийские санкции, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, многие отечественные компании, учитывая все риски, переводят собственные активы в рубль, а также в валюты дружественных России стран, сообщает ПРАЙМ.

Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому здесь, конечно, людям, компаниям надо это учитывать. Мы видим, кстати, что многие компании действительно это учитывают и переводят свои активы в более безопасные надежные формы активов, — заявила Набиуллина.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к председателю ЦБ с просьбой снять лимиты на долларовые переводы. В своем письме она пожаловалась на большие комиссии за хранение валюты в России и невозможность перевести ее за пределы страны даже в дружественные страны.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Он также добавил, что выкуп валют дружественных стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.