Глав регионов переведут c Telegram на мессенджер от VK

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России намерено перевести рабочую переписку глав регионов и других чиновников в разработанное VK автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС). Минцифры хочет заменить им другие мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp, а также программы для видеоконференций и электронной почты, сообщает «Коммерсант».

Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Минцифры должно направить губернаторам рекомендации по установке данного сервиса. Он работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, а также внутренний портал и календарь.

Платформой уже пользуются в госструктурах. Предполагается, что до конца 2023 года на её основе будет создана федеральная госсистема, к которой подключатся все государственные служащие. Она призвана заменить собой как мессенджеры Telegram и WhatsApp, так и облачное ПО Google Docs, почтовый сервис Microsoft Exchange и сервисы видеосвязи Skype и Zoom.

Ранее сообщалось, что VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили бета-версию отечественного аналога Google Play — RuStore. В настоящее время в приложении доступно 100 различных программ, в том числе попавших под санкции банков. Летом будет внедрена система платежей, рейтинг приложений и push-уведомления, а к концу года появятся аналитические и маркетинговые инструменты для разработчиков.