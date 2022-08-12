Генерал рассказал о создании в России облегчённых ракет против дронов Генерал Балуевский: в России создают облегчённые ракеты против дронов

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Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что в России начали создавать облегчённые противодроновые ракеты. Их смогут использовать зенитные ракетные комплексы малой дальности, отметил он в предисловии к новой книге Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Чужие войны — новая парадигма», сообщает РИА Новости.

При борьбе с налётами сотен и тысяч крайне дешёвых, но опасных БПЛА на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегчённых и удешевлённых противодроновых ракет к ЗРК малой дальности, — пояснил Балуевский.

Генерал рассказал, что в Сирии с беспилотниками боролись, используя традиционные средства ПВО. Они оказались «не вполне готовыми» к такому виду угроз. По мнению генерала, там же и выяснилось, что важным фактором является цена поражения БПЛА.

Мобильные и компактные средства борьбы с беспилотниками также следует создавать, основываясь на новых для вооружений физических принципах, «прежде всего лазерного и микроволнового», подчеркнул Балуевский.

Ранее стало известно, что Юрий Балуевский заявил: простые китайские квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Они решили старую проблему с разведкой, целеуказанием и корректировкой огня. Благодаря этому традиционная артиллерия вернулась на пьедестал бога войны, добавил генерал.