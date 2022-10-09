ФСБ сообщила о росте числа обстрелов российских территорий Украиной

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Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

С начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, обстреливаются Брянская, Курская и Белгородская области, сообщает ФСБ России. По данным службы, за неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.

С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории РФ в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями, — говорится в сообщении на сайте службы безопасности.

По данным спецслужбы, за последнюю неделю было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в трех приграничных областях. Атаки на эти регионы привели к гибели одного мирного жителя и ранениям пяти человек, включая ребенка.

Кроме того, в приграничных населенных пунктах были частичны разрушены две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Повреждены восемь пунктов пропуска через государственную границу.

9 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВСУ в Грайвороновском городском округе пострадали четыре дома. Он опубликовал фотографии со следами обстрела, уточнив, что также пострадали пять частных домов в хуторе Тополи. Одно жилище, как указал Гладков, было полностью разрушено.