ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Артемовске

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы о зверствах нацистов и их приспешников, совершенных в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны в Артемовске. Судебные процессы над гитлеровцами в СССР состоялись в период с 1943 по 1949 годы.

Президиумом Верховного Совета СССР был издан указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Десять обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания — к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, двое — к 20 и 15 годам соответственно. К тому времени смертная казнь в Советском Союзе была отменена.

Нацисты убили в период оккупации в Сталинской области не менее 174 тысяч мирных граждан и около 149 тысяч военнопленных. Еще 252 тысячи человек с территории региона были направлены на каторжный труд в Германию.

В апреле ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера. В них записаны воспоминания экс-командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего в камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше, о приближенных Гитлера и его страхе перед пленом.