Новые факты о самоубийстве Гитлера: чего боялся глава Третьего рейха ФСБ опубликовала рассказ немецкого военнослужащего, которому стали известны подробности последних дней фюрера

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Гитлер в 1942 году со своей давней возлюбленной Евой Браун

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера. В них записаны воспоминания экс-командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего в камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше, о приближенных Гитлера, его страхе перед пленом и подробностях смерти.

Высшие партийные и государственные органы покинули Берлин еще до окружения, а затем сбежали и их оперативные штабы — с ведома ставки Гитлера или без. Ставку осталась охранять примерно рота солдат.

Кто такой Гюнше, свидетель последних дней фюрера

Отто Гюнше был адъютантом войск СС, а с 1936-го по 1941-й принадлежал к личной охране фюрера. Его отец — офицер полиции, плененный русскими войсками в районе Познани. По словам Артура Шварца, Гюнше — «ярко выраженный лично преданный человек», не имевший других мыслей, кроме преданности Гитлеру. Он возмущался неверностью рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и утешал себя тем, что сам оставался с лидером Третьего рейха до конца.

Гюнше пытался вырваться из окружения 1 мая 1945 года, но 2-го сдался в плен вместе с другими офицерами. Позже он расскажет, что Гитлер с женой покончили с собой в кабинете бункера, и опознает их тела. Однако он не знал, когда и как расстались с жизнью другие лидеры нацистского режима, бывшие там же.

Как себя чувствовал Гитлер перед самоубийством

По словам Гюнше, которые пересказал Шварц, перед смертью Адольф Гитлер казался совершенно сломленным. При этом в целом он считал, что судьба к нему милостива, но, «с другой стороны, все происходившее в Берлине расценивалось как безумие».

Фото: Scherl/Global Look Press Адольф Гитлер, 1945 г.

В последние дни нацистского режима Гитлер спал в бункере до часа дня, затем позавтракал и провел ряд совещаний. Примерно в 16:30 начальник штаба сухопутных войск докладывал ему о положении дел на фронте. После перерыва с двух часов ночи до четырех утра офицеры снова обсуждали сложившуюся военную обстановку.

Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц, — сообщил Шварц.

Особенно расстроили лидера нацистов телеграмма вице-канцлера Германии Германа Геринга, который назначил себя его преемником, и провал попытки прорвать кольцо окружения вокруг Берлина. Также Гитлер был разозлен самоуправством Гиммлера. Последний предложил западным союзным войскам капитуляцию, за что Гитлер приказал его арестовать.

Зачем лидер НСДАП женился перед смертью

Гюнше предположил, что Адольф Гитлер заключил брак с Евой Браун в ночь с 28 на 29 апреля 1945 года именно из желания убить себя, иначе бы он этого не сделал. Офицер отмечал скромный образ жизни нацистского лидера и о Еве Браун рассказывал с уважением: «Была очень симпатичным человеком, скромной в своих манерах». Фюрер знал ее около 15 лет.

По мнению адъютанта Гюнше, Гитлер женился только потому, что имел намерение покончить самоубийством. Иначе бы он не женился, ибо, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность, — передал его слова Шварц.

Шварц также пересказал, что тела обоих после смерти вынесли во двор и подожгли.

Гюнше видел лицо жены Гитлера. Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера, — отметил он.

Как следует из показаний очевидцев, Гитлер и Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года. 13 мая контрразведка Смерш нашла их тела в саду рейхсканцелярии. То, что это действительно они, подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.