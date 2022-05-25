«Формулировки еще не получали»: Песков об итальянском плане по Украине В Кремле не получали формулировок итальянского плана по урегулированию ситуации на Украине

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле слышали о параметрах итальянского плана по урегулированию ситуации на Украине, но пока не получали формулировок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, с примерными параметрами плана в Кремле ознакомились благодаря публикациям в СМИ.

Мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые анонсировались в средствах массовой информации, но формулировки мы еще не получали, — сказал он.

19 мая Италия передала план России в ООН. Согласно ему, решение ситуации будет поэтапным. Так, первым этапом должно стать прекращение огня, далее следует проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины и включении её в состав ЕС. Последним этапом, согласно документу, будет решение территориальных вопросов, а также заключение нового договора безопасности в Европе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал игнорировать данные предложения, поскольку они создаются в интересах НАТО и западного миропорядка. По его мнению, итальянский план не учитывает сложившееся положение дел и представляет собой «чистый поток сознания».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что предложенный Италией план урегулирования на Украине представляет собой рабочий документ, находящийся пока ещё в зачаточном состоянии, но преследующий цель достижения мира и безопасности в Европе. Он добавил, что план имеет цель в продвижении мира. Ди Майо также отверг критику в адрес документа со стороны зампредседателя Совбеза РФ. По его словам, подобные оценки «не демонстрируют желания мира» со стороны России.