Власти Италия готовы предложить план поэтапного мирного урегулирования на Украине, об этом сообщает издание La Repubblica. Итальянские политики предложили завершить конфликт на Украине в 4 этапа, при непосредственном контроле ОБСЕ, ООН а также рада стран, среди которых государства-члены G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по «оспариваемым территориям», а также многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.
Данный план, подготовленный МИД Италии при участии председателя правительства, был передан 18 мая министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. С документом также ознакомлены представители стран G7, — отмечает издание.
Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров пришли к единому выводу, что мирное урегулирование конфликта возможно только при отводе войск РФ с украинской территории. Отмечается, что стороны договорились продолжить тесные контакты, в том числе и в вопросах поддержки Украины Германией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном нежелании украинских представителей продолжать процесс переговоров. По его мнению, капитуляция бойцов «Азовстали» не изменит ситуацию и это является невзаимосвязанными процессами.
Представитель Кремля также отмечал, что движение отсутствует и в создании совместного документа, а переговоры без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью.