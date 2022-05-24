В Италии придумали документ, решающий конфликт на Украине Глава МИД Италии рассказал про документ, решающий конфликт на Украине

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что предложенный Италией план урегулирования на Украине представляет собой рабочий документ, находящийся пока ещё в зачаточном состоянии, но преследующий цель достижения мира и безопасности в Европе. Он добавил, что план имеет цель в продвижении мира. Дипломат также призвал к установлению большего диалога между сторонами конфликта, пишет РИА Новости.

Италия создала рабочий документ для продвижения к миру, и — должен сказать откровенно — он пока ещё находится в зачаточном состоянии, — рассказал Майо.

Он также отверг критику в адрес документа со стороны зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, подобные оценки «не демонстрируют желания мира» со стороны России.

Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня, — это опасная ошибка, написала ранее в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.