«Посылать в известном направлении»: Медведев о «мирных инициативах» Запада Медведев предложил игнорировать предложения по Украине, создающиеся в интересах Запада

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал игнорировать мирные предложения по Украине, которые создаются в интересах НАТО и западного миропорядка. По словам Медведева, которые приводятся в его Telegram-канале, одним из таких договоров является итальянский план, не учитывающий реальное сложившееся положение дел и представляющий собой «чистый поток сознания».

Если <...> мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции, — подчеркнул Медведев.

Он раскритиковал так называемый итальянский четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине, предусматривающий, в частности, нейтральный статус Украины и беспрепятственное её вхождение в ЕС, а также автономию Донбасса и Крыма при сохранении их в рамках Украины. По мнению Медведева, без членства в НАТО Украину не примут и в ЕС, поскольку это «слишком затратно и опасно» а в НАТО Украину «теперь никто не ждёт». Кроме того, республики Донбасса не намерены возвращаться в состав Украины, а возвращение Крыма может рассматриваться как угроза территориальной целостности России. При этом сама Украина в последнее время не намерена договариваться с Россией, будучи нацеленной на победный итог.

Поэтому если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчёте и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения, — добавил Медведев.

Ранее стало известно, что итальянские политики предложили завершить конфликт на Украине в четыре этапа при непосредственном контроле ОБСЕ, ООН и ряда стран, включая государства — члены G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по «оспариваемым территориям», а также многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что детали этого плана Кремлю пока неизвестны, однако Москва приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию ситуации на Украине.