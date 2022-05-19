Песков: Кремль не получал от Италии плана решения конфликта на Украине

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать предлагаемый Италией план мирного урегулирования ситуации на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, детали этого плана Кремлю пока не известны, однако Москва приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана. Я не могу сказать, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам. Но [об этом] мы узнали в том числе из СМИ. Пока более предметный комментарий я дать не могу, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что итальянские политики предложили завершить конфликт на Украине в четыре этапа при непосредственном контроле ОБСЕ, ООН и ряда стран, включая государства — члены G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по «оспариваемым территориям», а также многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. План, подготовленный МИД Италии при участии председателя правительства, был передан 18 мая генсеку ООН Антониу Гутерришу, с ним также ознакомлены представители стран G7.