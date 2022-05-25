«Это от лукавого»: Захарова призвала не ориентироваться на слова Зеленского Захарова призвала не ориентироваться на заявления Зеленского о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский / Фото Ukraine Presidency/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга призвала не ориентироваться «в глобальном смысле» на заявления президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что единственный, с кем он готов встретиться из России, это президент Владимир Путин. По словам дипломата, украинский лидер в своих словах опирается не на текущие события, а на «флюиды и посылы, которые где-то каким-то образом улавливает».

Это же невозможно всё комментировать, что несётся от Зеленского. Каждый день что-то новое. <...> Я не знаю, зачем это всё было сказано, с кем он делился, что он хотел услышать. На это просто не надо глобально ориентироваться, потому что, как мы уже поняли, это всё от лукавого, — заявила Захарова.

Она отметила, что когда поступают конкретные предложения, Москва на них «точечно, конструктивно» и исходя из ситуации реагирует. Дипломат напомнила, что Киев «прервал» переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также не ответил на предложения России к тексту проекта договора от 15 апреля.

Ранее Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возврата всех территорий, которые перешли под контроль России с начала спецоперации. По его словам, в долгосрочной перспективе украинская сторона будет пытаться вернуть и Крым. Зеленский не исключил, что в таком случае могут быть жертвы.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко же пояснил, что Москва вернётся к переговорам, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России.