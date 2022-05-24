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Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией

Зеленский: Киев возобновит переговоры с Москвой, когда Россия вернет перешедшие под ее контроль территории

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Киев возобновит переговоры с Москвой исключительно после того, как та вернет все утраченные Украиной с 24 февраля территории, заявил в интервью японскому общественному телевидению президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев будет пытаться получить все территории до последней, включая Крым в долгой перспективе, а также предупредил, что этот процесс не обойдется без жертв.

Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров, — рассказал глава Украины.

Президент спрогнозировал, что переговоры о прекращении огня будут трудными в любом случае. Зеленский добавил, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство» в текущей ситуации.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что возврат к мирному диалогу с Россией возможен исключительно в том случае, если та полностью выведет войска с Украины. По его словам, Киев исключает возможность договоренностей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, заявил, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России.