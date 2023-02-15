«Это формальность»: Песков о часовом послании Путина Федеральному собранию Песков назвал формальностью выделенный телеканалами час на послание Путина Федеральному собранию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Выделенные телеканалами 60 минут на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию являются формальностью и ничего не значат, заявил в беседе с ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления главы государства.

Это формальность, — сказал Песков.

Ранее в сетках федеральных телеканалов появилось послание Путина Федеральному собранию. В опубликованном расписании оно запланировано на 12:00 21 февраля, однако уже в 13:00 на основных каналах будут показывать другие передачи.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

По словам Пескова, президент в ходе выступления сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.