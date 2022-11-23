Песков оценил недовольство Армении действиями ОДКБ Песков: Армения расценивает как фиаско действия ОДКБ в конфликте между Ереваном и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Армянская сторона расценивает как фиаско действия ОДКБ в связи с конфликтом между Ереваном и Баку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, это право Армении так расценивать ситуацию.

Да, премьер-министр Армении, выступая в узком составе, сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном. Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что объединение не смогло «сдержать Азербайджан от агрессивных действий». Он отметил, что организации не удалось прийти к решению по поводу реакции на агрессию Баку против Армении. Пашинян расценил это как главную неудачу армянского председательства в ОДКБ.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил надежду на скорое заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он отметил на сессии ОДКБ, что состоявшееся обсуждение, а также недавние переговоры между Ереваном и Баку в Сочи создали хорошую основу для «будущих компромиссов по принципиальным вопросам».