Екатеринбургского блогера Михаила Климарева объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/News.ru

МВД объявило в розыск по уголовной статье екатеринбургского эксперта по рынку интернета, блогера и общественного деятеля, признанного в России иноагентом, Михаила Климарева. Его личность указана в базе данных ведомства по розыску, пишет ТАСС.

Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — приводит агентство выдержку из сообщения.

О какое статье идет речь, в базе данных министерства не указывается. В реестр СМИ-иноагентов Климарев был включен Минюстом 6 мая 2022 года. В последние годы он является исполнительным директором фонда «Общество защиты интернета».

Также 6 мая вместе с Климаревым в список физлиц-иноагентов попали Алишер Моргенштерн, соратники Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) Владимир Милов и Любовь Соболь и лидер движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отказал Илье Яшину в требовании аннулировать его статус иноагента. В ходе заседания выяснилось, что иностранным финансированием Яшина стали деньги от рекламы на его YouTube-канале.