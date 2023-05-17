Единый день голосования пройдет под знаком V Памфилова представила логотип выборов 2023 года с буквой V

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Глава ЦИК России Элла Памфилова на семинаре для пресс-служб региональных избиркомов представила логотип Единого дня голосования 2023 года, сообщили в Центризбиркоме. На логотипе в виде привычной галочки изображена буква V, исполненная в цветах триколора, которая символизирует поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК выразила надежду, что все регионы поддержат логотип и будут использовать его на сентябрьских выборах.

Ранее Памфилова рассказала, что в 2023 году в более чем 20 регионах могут применить на выборах технологию электронного голосования. Она отметила, что для этого субъектам нужно соответствовать ряду критериев, в первую очередь по охвату интернетом и госуслугами.

Также глава ЦИК предупреждала о планах Запада сорвать президентские выборы в России, которые должны состояться в 2024 году. По словам главы ЦИК, враждебные страны уже начали работать над тем, чтобы просто «снести» выборы. Памфилова добавила, что США и другие страны уже выделили на это «огромные средства».