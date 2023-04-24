В ЦИК предупредили о враждебных намерениях Запада в 2024 году Памфилова: Запад намерен сорвать выборы президента РФ в 2024 году

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Элла Памфилова

Страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года. Они уже начали соответствующую работу. Об этом на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

Выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох. <...> Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами, — сказала Памфилова.

При этом она выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.

Памфилова также отметила, что все российские парламентские партии «отложили на второй план» все идеологические и политические предпочтения и противоречия «и как единый кулак показали себя патриотами своей страны». Это выражается, в частности, в поддержке участников специальной военной операции — и это «то, от чего Запад истерит», сказала глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России начал подготовку для проведения избирательной кампании по выборам президента РФ, которые пройдут в 2024 году. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, одной из важнейших задач является наращивание доверия к голосованию и избирательной системе.

При этом Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не делал никаких заявлений относительно участия в следующих выборах главы государства. По его словам, российский лидер продолжает работу по обычному плану.