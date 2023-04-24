ЦИК назвал число регионов с электронным голосованием в 2023 году Памфилова: более 20 регионов применят электронное голосование на выборах в 2023 году

Фото: АГН Москва/Global Look Press

В 2023 году Центризбирком отберет чуть более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционного электронное голосование в единый день голосования. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилоа на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном универститете в Хабаровске, ее слова приводит РИА Новости.

Мы сейчас тщательно отбираем заявки на единый день голосования. Заявок уже под три десятка. Пока остановились. Это будет немногим более двух десятков по всем критериям, которые регионы должны выполнить: охват интернетом, охват госуслугами, - сказала Памфилова.

Она отметила также, что в данном вопросе приходится двигаться осторожно, так как "много внешних хакерских атак". Однако сила системы ГАС "Выборы", по словам главы комиссиии, заключается в том, что "она абсолютно неуязвима, потому что автономна от интернета". В настоящее время в ЦИК создают новый цифровой аналог для обеспечения принципа автономности от глобальной сети.

По словам Памфиловой, точный список регионов с электронным голосованием будет определен летом, когда будет дан старт избирательной кампании, но это "точно будет не менее двух десятков".

Также глава ЦИК заявила, что страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года. Они уже начали соответствующую работу,отметила она. При этом Памфилова выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.