Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине Сенатор Джабаров считает, что не следует торопить решение задач спецоперации на Украине

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что никого не нужно подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации на Украине. Российские военные все знают и приближают победу, отметил он в Telegram.

Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу, — подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

По словам сенатора, следует «набраться терпения». Российским солдатам, офицерам и генералам, которые решают задачи демилитаризации и денацификации Украины, необходимо пожелать удачи, добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что Владимир Джабаров заявил: спецоперацию на Украине надо заканчивать на западных территориях этой страны. Таким образом, по мнению сенатора, будут предотвращены варварские обстрелы мирных граждан, подобные ракетному удару по Новой Каховке.