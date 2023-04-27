Две бригады ВС России стали гвардейскими Путин присвоил гвардейское звание 200-й и 16-й армейским бригадам

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде почетного звание гвардейской, сообщает сайт Кремля. Такое же наименование было присвоено 16-й бригаде армейской авиации.

Присвоить 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада, — говорится в тексте указа.

В отношении 16-й бригады гвардейское звание было присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

В конце марта Путин присвоил гвардейское звание 346-й и 10-й отдельным бригадам и 25-му отдельному полку спецназа. А 9 марта президент подписал указ, согласно которому 71-я зенитная ракетная бригада стала гвардейской. Также почетное наименование получил 266-й отдельный штурмовой авиационный полк.