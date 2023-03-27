Президент России Владимир Путин приcвоил гвардейское звание трем подразделениям Вооруженных сил (ВС) России, сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечаeтся, что воинские части проявили мужество и героизм.
Почетного звания за мужество и героизм, проявлeнные в ходе боевых действий, удостоились 346 отдельная бригада специального назначения, 25 отдельный полк специального назначения и 10-я отдельная бригада cпециального назначения ордена Жукова, говорится в указах.
Ранее сегодня Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика Федора, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области.
9 марта Путин подписал указ, согласно которому 71-я зенитная ракетная бригада стала гвардейской, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Также почетное наименование получил 266-й отдельный штурмовой авиационный полк.
Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде, которую связывают с падением Boeing рейса МН17. Самолет был сбит в Донбассе в 2014 году.