Путин присвоил гвардейское звание двум бригадам и полку Путин присвоил гвардейское звание 346-й и 10-й отдельным бригадам и 25-му отдельный полку спецназа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приcвоил гвардейское звание трем подразделениям Вооруженных сил (ВС) России, сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечаeтся, что воинские части проявили мужество и героизм.

Почетного звания за мужество и героизм, проявлeнные в ходе боевых действий, удостоились 346 отдельная бригада специального назначения, 25 отдельный полк специального назначения и 10-я отдельная бригада cпециального назначения ордена Жукова, говорится в указах.

Ранее сегодня Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика Федора, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области.

9 марта Путин подписал указ, согласно которому 71-я зенитная ракетная бригада стала гвардейской, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Также почетное наименование получил 266-й отдельный штурмовой авиационный полк.

Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде, которую связывают с падением Boeing рейса МН17. Самолет был сбит в Донбассе в 2014 году.