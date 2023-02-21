Путин наградил почетным званием зенитчиков, которых связывают с Boeing MH17

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Соответствующий указ, который вступает в силу со дня подписания, опубликован на портале правовой информации.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — говорится в документе.

17 ноября 2022 года суд в Гааге пришел к выводу, что самолет Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР. При этом запуск не был случайным. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии пришли к выводу, что самолет был сбит 53-й зенитной ракетной бригадой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принять результаты расследований по делу о крушении самолета в Донбассе, так как Москва не принимала участия в разбирательстве.