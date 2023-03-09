Путин присвоил гвардейское звание полку и бригаде Путин присвоил гвардейское звание 266-му штурмовому авиационному полку и 71-й ракетной бригаде

Фото: РИА Новости

Военнослужащие на бронетранспортёре МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ в южном секторе СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 71-я зенитная ракетная бригада стала гвардейской, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Также почетное наименование получил 266-й отдельный штурмовой авиационный полк.

Присвоить 71-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь наименовать ее: 71-я гвардейская зенитная ракетная бригада, — говорится в указе.

Почетные наименования бригада и полк получили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде, которую связывают с падением Boeing рейса МН17. Самолет был сбит в Донбассе в 2014 году.

17 ноября 2022 года суд в Гааге пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии вынесли вердикт, что самолет сбили из установки, принадлежащей 53-й ракетной бригаде. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принять результаты расследований, так как Москва не принимала участия в разбирательстве.