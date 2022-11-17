Гаагский суд назвал виновных в уничтожении самолета MH17 Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов дела MH17

Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Обломки на месте крушения рейса MH17 Malaysian Airlines

Гаагский суд признал Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, передает РИА Новости. Их также приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела Олега Пулатова признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Гаагский суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, — заявил судья.

В суде также заявили, что обвиняемые по делу не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК «Бук». По мнению голландской судебной инстанции, ЗРК «Бук», из которого был сбит MH17, привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Отмечается, что действия экипажа установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Общую сумму компенсации родственникам жертв трагедии в Гааге оценили более чем в €16 миллионов.

Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила NEWS.ru, что с ее супругом сейчас нет никакой возможности связаться. Приговор по делу MH17 он комментировать не будет.

Немногим ранее суд постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Судья Хендрик Стейнхёйс также сообщил, что речь в деле о крушении самолета идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.

Также голландские судьи сочли неубедительными свидетельства российской корпорации «Алмаз-Антей», хотя отметил, что игнорировать их нельзя.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев сообщил, что ведомство изучит решение Гаагского суда по делу сбитого MH17. По его словам, после этого российская сторона будет готова его прокомментировать.