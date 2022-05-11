Дума РФ намерена ратифицировать соглашение с Южной Осетией о гражданстве Госдума РФ 17 мая планирует ратифицировать соглашение с Южной Осетией о гражданстве

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Поддержать президентский проект соглашения об урегулировании вопросов гражданства для Россиян и жителей Южной Осетии намерена Госдума РФ. предполагается, что ратификация соглашения произойдёт 17 мая. Об этом сообщил «Известиям» председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Да, такой законопроект о двойном гражданстве находится в повестке Госдумы. Надеюсь, что он будет одобрен всеми фракциями. Это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран, — сказал депутат.

В 2021 году Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве, которое предусматривает возможность получить гражданство второй страны, не отказываясь от имеющегося.

Подать заявление на гражданство РФ сможет любой дееспособный гражданин республики в возрасте от 18 лет. Дети до 14 лет будут по умолчанию получать таке же гражданство, как и его родители.

При получении второго гражданства лица также получают право на социальное обеспечение, образование, медобслуживание. Также на них распространяется норма о прохожднии воинской службы.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Срок его действия составит пять лет, после чего возможна автоматическая пролонгация на то же время.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона должны иметь право на получение российского гражданства.

В свою очередь, глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.