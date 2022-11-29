Доходы работающих за границей россиян станут облагать НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект Минфина, предлагающий обложить доходы работающих за границей россиян НДФЛ, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Речь идет о тех соотечественниках, которые работают на российские компании, находясь за границей, пишут «Известия».

Законопроект уже направлен в правительство.

В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены, — говорится в заключении к документу.

На данный момент сотрудники, работающие дистанционно за рубежом и получающие зарплату от российских компаний, могут вообще нигде не платить налоги. Это происходит с момента, когда они теряют статус налогового резидента — когда проводят за пределами России более 183 дней в году.

Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ, — приводит издание пояснение пресс-службы Минфина.

Отдельным вопросом является размер налоговой ставки для таких доходов. Он обсуждается на уровне 13–15% для физлиц.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал справедливой систему обложения НДФЛ зарплат уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России. Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, все равно имеют центр жизненных интересов на родине.