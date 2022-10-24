Силуанов призвал брать налоги с уехавших из страны россиян Глава Минфина Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России. Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине.

Поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан, — сказал министр.

Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным «удаленщикам» выплаты «доходом от российских источников». Такие сотрудники должны будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после — 30%.

Заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова ранее сообщила, что в проекте государственного бюджета на 2023–2025 годы введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не заложено и оно не обсуждается. По ее словам, эта мера является бессмысленной.

Замминистра финансов подчеркнула, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в настоящее время является бессмысленной мерой. Замглавы Минфина подчеркнула, что российское правительство на самом деле уже один шаг в этом направлении сделало.