Минфин отказался вводить прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых россиян Замглавы Минфина Окладникова: вводить прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых россиян не будут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте государственного бюджета на 2023-2025 годы введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не заложено и оно не обсуждается, сообщила «Парламентской газете» заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова. По ее словам, эта мера является бессмысленной.

Бюджет основан на действующем законодательстве. В бюджете это (введение прогрессивной шкалы НДФЛ. — NEWS.ru) не учитывается. Обсуждение этой темы в принципе не идет, потому что обсуждаем бюджет, — пояснила замглавы российского Минфина.

Замминистра финансов подчеркнула, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в настоящее время является бессмысленной мерой. Замглавы Минфина подчеркнула, что российское правительство на самом деле уже один шаг в этом направлении сделало.

С начала прошлого года в России действует повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для тех категорий граждан нашей страны, чей общий доход превышает 5 млн рублей в год. Чиновница напомнила, что с 2021 года Фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими болезнями «Круг добра» наполняется именно из средств, поступающих в государственную казну благодаря указанной выше инициативе.

Последующие шаги в данном направлении связывать с темой прогрессивной шкалы НДФЛ нет необходимости, так как тогда речь пойдет уже о пересмотре всей системы налогообложения. Также нужно иметь в виду риски ухода официального заработка россиян в тень. В любом случае госбюджет на последующие три года введение прогрессивной шкалы НДФЛ не предусматривает, пояснила Окладникова.

Юрист Мария Спиридонова ранее заявила, что один раз в жизни каждый россиянин имеет право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей. Специалист пояснила, что налоговый вычет предусмотрен при покупке, строительстве или продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки. Его можно получить в течение года через работодателя или обратившись в отделение налоговой.