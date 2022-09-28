Сенатор Климов: уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться Сенатор Климов: уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться, когда захотят

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Граждане, уехавшие из РФ во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он напомнил, что российскую территорию может свободно покинуть всякий, у кого нет «особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений».

Те, кто из «отъехавших» закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия — правовое государство, — написал Климов.

Он добавил, что самих уехавших ждет большая моральная ответственность, так как никто не покроет им упущенную выгоду и потери от спешного побега за границу, а будет ли это решение удачным в нынешних условиях, неизвестно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».