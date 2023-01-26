Депутат высказалась об идее РПЦ запретить аборты без разрешения мужа Депутат Буцкая: необходимо доработать идею РПЦ о запрете абортов без разрешения мужа

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Идея РПЦ о запрете абортов замужним без разрешения супруга должна быть доработана, чтобы обезопасить женщин, попавших в критическую ситуацию, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В беседе с «Газетой.Ru» депутат отметила, что ситуации в семьях бывают разные, но «направление у этой мысли правильное».

Одинокая женщина, скорее, примет решение не оставлять ребенка, чем женщина, с которой находится рядом мужчина, причем мужчина с большой буквы. <...> Поэтому, конечно, надо вставлять эту идею, но дорабатывать ее до того уровня, чтобы никого не поставить в безвыходное положение, — объяснила Буцкая.

По словам депутата, уже существующую демонстрацию сердцебиения плода необходимо обеспечить во всех больницах, где проводится процедура аборта. Буцкая уточнила, что такая норма прописана в документах Минздрава, и сейчас необходимо проконтролировать, где ее не выполняют.

Такие меры, по мнению депутата, необходимы для уменьшения «количества детей, которых мы теряем». Буцкая уточнила, что запретить аборты невозможно, но сократить их число, пусть и путем закона, необходимо.

Уровень запретить — невозможно, а вот уровень помочь, поддержать, быть рядом, направить, пусть законом, но направить — это то, что мы должны сделать, — заключила депутат.

Ранее в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявили, что необходимо запретить замужним женщинам аборты без медицинских показаний, если муж не даст согласие на проведение процедуры. Глава комиссии Федор Лукьянов объяснил необходимость такого законопроекта для повышения рождаемости в России.