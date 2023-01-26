В РПЦ предлагают запретить прерывать беременность без разрешения мужа РПЦ: допускать женщин к прерыванию беременности без медпоказаний должны с согласия мужа

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Для проведения аборта без медицинских показаний замужняя женщина должна получать согласие супруга, считают в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, передает ТАСС. Об этом на круглом столе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава комиссии Федор Лукьянов. Такую меру он видит этапом на пути ограничению абортов и росту рождаемости в России.

Мы предлагаем сегодня в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного, мы понимаем, что государство может лишь постепенно идти в эту сторону, но мы должны двигаться в этом направлении. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа, — заявил Лукьянов.

По словам священника, согласие должно быть одним из условий наравне с обязанностью медучреждения проводить доабортное психологическое консультирование, УЗИ и демонстрировать сердцебиение плода женщине. Также Лукьянов заявил, что показанием для аборта должна быть лишь угроза здоровью матери. Перинатальный скрининг, выявивший сложные патологии у ребенка, по его словам, не должен учитываться, поскольку бывает ошибочным.

Вместе с этим представитель РПЦ призвал особенно тщательно контролировать частные клиники, на которые приходится 75% медикаментозных абортов. С подобным предложением ранее выступил в Госдуме и патриарх Кирилл.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать законодательные поправки, которые ограничили бы несовершеннолетних девушек старше 15 лет в праве на аборт без согласия родителей. Также Голикова потребовала от Росздравнадзора посчитать число проданных с начала года препаратов для нехирургического прерывания беременности.

В сентябре главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин сообщал, что количество медицинских абортов в России за последние пять-семь лет сократилось примерно на 250 тысяч, до 400 тысяч операций в год. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что аборты нельзя выводить из системы обязательного медицинского страхования, так как это приведет к росту материнской смертности.