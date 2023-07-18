Депутат Спиридонов рассказал, как предотвратить нападения ВСУ с моря Депутат Спиридонов предложил атаковать порты Украины после теракта на Крымском мосту

Фото: МО Украины

Нанесение ударов по украинской инфраструктуре позволит предотвратить дальнейшие нападения ВСУ на российские объекты, считает депутат Госдумы Александр Спиридонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вооруженные силы России могут начать с морских портов. При этом он подчеркнул, что при осуществлении ударов военным необходимо избежать жертв среди мирного населения.

Надо наносить удары по инфраструктуре и, как вариант, можно начать с нанесения ударов по морским портам — для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения с моря на наши объекты, — заявил парламентарий.

Министерство обороны России ранее заявило о нанесении группового удара по объектам ВСУ в районе Одессы и Николаева. В частности российские военные ударили по хранилищам топлива объемом около 70 тысяч тонн, из которых осуществлялось обеспечение техники ВСУ. По словам представителей оборонного ведомства, удары также наносились по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в результате атаки со стороны украинских военных. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ВСУ использовали надводные дроны. Жертвами теракта стала супружеская пара из Белгородской области.