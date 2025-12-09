Власти России могут закрепить кресты на гербе России

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу проект, который законодательно закрепит обязательное изображение крестов на государственном гербе Российской Федерации, заявил глава центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин. Как передает пресс-служба ЕР, ожидается, что документ будет рассмотрен в первом чтении.

Сидякин пояснил, что действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» детально описывает такие элементы, как короны, скипетр и державу. Однако в нем отсутствует прямое указание на обязательное наличие крестов. Депутат отметил, что участились случаи, когда в различных изображениях герба вместо крестов появляются непонятные геометрические фигуры, например, ромбы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в ГД поступил законопроект, который должен закрепить обязательное изображение крестов над коронами и державой на государственном гербе России. Он отметил, что в публичном пространстве часто встречаются варианты герба, на которых эти символы отсутствуют.

До этого депутаты уже одобрили закон, запрещающий изображать религиозные объекты без присущих им символов, если они должны там быть. По этому поводу высказалась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она заявила, что ситуация с исчезновением крестов с изображений приобрела системный характер.