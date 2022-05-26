Депутат Шеремет: Россия не уйдёт с освобождённых территорий

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия не уйдёт с освобождённых территорий и не оставит их жителей без защиты. Подтверждением тому служит предоставление гражданства РФ в упрощённом порядке населению Запорожской и Херсонской областей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне. Шеремет назвал это справедливым и судьбоносным решением.

Это в очередной доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, мы людей не бросим, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области уже начали подавать заявки на получение российского гражданства. Глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что они давно ждали такой возможности.

Кроме того стало известно, что и в Херсонской и в Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца.