В Херсонской и Запорожской областях машины переводят на российские номера

Выдача автомобильных номеров / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

На территории Херсонской и Запорожской областей в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца, об этом в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24» сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко. Он добавил, что на территории областей сейчас создаются специальные регистрационные органы.

Сейчас формируются органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов, где разрабатываются уже настоящие номера, которые будут работать на благо жителей Запорожской, Херсонской областей и других освобожденных городов, районов и областей, — сказал он.

Глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо ранее заявил, что жители Херсонской области уже стали подавать заявки на получение гражданства РФ. Он также сообщил, что местные жители давно ожидали такой возможности.

25 мая президент России Владимир Путин подписал поправки к указу об упрощенной процедуре получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, документ был опубликован на портале правовой информации России. Также власти Крыма отметили, что центры выдачи паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей при необходимости могут заработать в республике.