Путин упростил получение гражданства РФ для жителей восточной Украины Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал поправки к указу об упрощенной процедуре получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, документ был опубликован на портале правовой информации России. Также власти Крыма отметили, что центры выдачи паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей при необходимости могут заработать в республике.

Внести в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» <...> следующие изменения: в п. 1 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», — указано в документе.

14 мая председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России облегчат процедуру получения гражданства людям из СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья. Он отметил, что заявки теперь будут приниматься не только по электронной почте, но и по факсу, на тот случай, если у желающего получить гражданство нет доступа к порталу госуслуг. На рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней. С 16 мая начал работать круглосуточный центр по приёму документов.