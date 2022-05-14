В России облегчат процедуру получения гражданства людям из СНГ, Прибалтики и ближнего Зарубежья, об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что заявки теперь будут приниматься не только по электронной почте и факсу, на тот случай, если у желающего получить гражданство нет доступа к порталу «Госуслуг». На рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней. Со следующей неделе начнёт работать круглосуточный центр по приему документов.