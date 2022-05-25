В Херсонской области начали подавать заявки на гражданство РФ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Херсонской области уже стали подавать заявки на получение гражданство РФ, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире Первого канала. Он также сообщил, что местные жители давно ожидали такой возможности.

Первые жители Херсонской области уже подали заявление на гражданство РФ, — сообщил Сальдо.

25 мая президент России Владимир Путин подписал поправки к указу об упрощенной процедуре получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, документ был опубликован на портале правовой информации России. Также власти Крыма отметили, что центры выдачи паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей при необходимости могут заработать в республике.

14 мая председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России облегчат процедуру получения гражданства людям из СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья.