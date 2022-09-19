Депутат раскритиковал решение Минпромторга о параллельном импорте алкоголя Депутат Хамзаев: параллельный импорт алкоголя в условиях дефицита других товаров неуместен

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Включение алкогольной продукции в перечень разрешённых к параллельному импорту в России товаров — «полная глупость», считает член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он рассказал «Радио 1», что считает такую инициативу неуместной в условиях дефицита других товаров, а Минпромторгу следует акцентировать свое внимание на том, чтобы привести к показателям начала 2022 года уровень цен на жизненно необходимые товары, а алкоголь к ним не относится.

Возможно ли добиться этого через параллельный импорт? Кончено, да, если поставить нужные задачи. Алкоголь здесь точно не тот товар, который жизненно необходим. Я считаю, что это полная глупость и точно не то направление, на котором нужно акцентировать внимание Минпромторгу, — отметил депутат.

Хамзаев отметил, что параллельный импорт должен привести к снижению цен на товары. По его словам, ввоз продукции в Россию подобным образом должен сделать ее доступной для населения и положительно повлиять на ценообразование.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень товаров для параллельного импорта необходимо принять до конца сентября. По его словам, скорейшее принятие решения необходимо ретейлерам, чтобы успеть закупиться к новогодним праздникам. Также Мантуров отметил, что специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется. По его словам, эти продукты подвергаются такому же контролю качества, как отечественные или ввезенные из-за рубежа.